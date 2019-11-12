В Евросоюзе утвердили проект создания собственной системы противовоздушной и противоракетной обороны с космическими компонентами (TWISTER). Об этом говорится во вторник в итоговом заявлении Совета ЕС на уровне министров обороны, передает ТАСС.

"Проект системы "Своевременного предупреждения и перехвата с космическими компонентами наблюдения" утвержден 12 ноября 2019 года. В его реализации примут участие Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Финляндия", - говорится в документе.

Проект системы TWISTER вошел в список из 13 новых военных проектов, принятых в рамках программы Структурного военного партнерства ЕС (PESCO). 2 августа 2019 года США в одностороннем порядке окончательно вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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