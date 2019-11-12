Бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович прорывается в большую политику. Он зайдет в Раду по спискам "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Об это сказала "Стране" нардеп от "Евросолидарности" Ирина Фриз.

После того, как из фракции "ЕС" вышла жена бывшего генпрокурора Ирина Луценко, следующей по списку "Солидарности" должна была стать Наталья Бойко. При Порошенко она работала заместителем министра энергетики - занималась евроинтегрцией.

Сейчас она работает представителем Кабмина Гончарука в наблюдательном совете "Нафтогаза".

Это юная миллионерша и дочь бывшего члена высшего совета правосудия. Подробнее о ней можно узнать из материала "Страны" У 27-летней замминистра энергетики Натальи Бойко уже есть новый джип Toyota и около миллиона налички.

Однако, как сообщила Фриз, Бойко в Раду не пойдет, так как откзалась от мандата.

Следующим за Бойко в списке Евросолидарности находится Владимир Вятрович, который, таким образом, может стать народным депутатом.

Один из оппонентов Вятровича в нынешней Раде - нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский призвал не голосовать за сложение мандата Ирины Луценко.

"Нет Вятровичу в Раде", - сказал он.

Ранее Бужанский прокомментировал возможное возвращение Вятровича в соцсетях.

"С интересом наблюдаю неожиданный союз Слуги Народа и Европейской Солидарности.

ЕС нужно завести в Раду Вятровича вместо Ирины Луценко, перед которым в списке стоит, стояла вернее, госпожа Бойко.

Поэтому Бойко выходит из списка, и... каким то невероятным образом оказывается советницей премьер-министра.

В связи с этим, у меня всего два вопроса:

С какой целью НАШ кабинет министров помогает Порошенко завести Вятровича в парламент?

Не дох@я ли у нас порошенковских людей в кабинете министров и вокруг него?

Для самого Вятровича я на прошлой неделе организовал маленький сюрприз, но об этом через пару дней".