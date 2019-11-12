Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о защите прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через границу Украины, принятый Верховной Радой 17 октября. Об этом свидетельствует статус закона на сайте Верховной Рады.

Документ приблизит законодательство Украины к европейски стандартам. Ожидается, что вступление закона в силу усилит борьбу с контрафактными товарами, ускорит перемещение через границу Украины и таможенное оформление оригинальных товаров, будет способствовать развитию международной торговли и повышению инвестиционной привлекательности Украины.

Закон уточняет определения понятий "контрафактные товары", "пиратские товары", "товары, подозреваемые в нарушении права интеллектуальной собственности".

Документ также предусматривает, что меры по защите прав интеллектуальной собственности не будут применяться к оригинальным товарам.

Кроме того, закон определяет особенности приостановки таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые перемещаются через границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Ранее "Страна" писала, что Зеленский назначил Олега Синегубова главой Полтавской областной государственной администрации.

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