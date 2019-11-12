Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала в Харьковской области деятельность 22 группировок, которые занимались незаконной вырубкой леса и экологически опасной переработкой оптовых партий древесины, сообщил пресс-центр СБУ.

"В Балаклейском районе участники групп организовали противоправную вырубку деревьев твердых пород для подпольного производства угля для продажи. Заготовленное сырье дельцы перерабатывали в самодельных печах, которые не имели необходимых защитных систем и загрязняли воздух вредными веществами. Готовую продукцию они реализовывали через точки розничной торговли", - сказано в сообщении.

Кроме того, деятельность еще четырех нелегальных производств блокированы в Изюмском, Волчанском, Балаклейском и Красноградском районах.

Так, в Изюме оперативники СБУ обнаружили подпольные склады, на территории которых злоумышленники хранили готовый уголь. Во время обысков правоохранители изъяли там более 50 тонн древесного угля, упаковочные материалы и фасовочное оборудование. Стоимость изъятой продукции составляет более 1,5 млн грн.

Фото: ssu.gov.ua

"Большинство экологически вредных производств находилось в непосредственной близости к населенным пунктам региона и угрожало здоровью их жителей. По заключению экономических и инженерно-экологических экспертиз, деятельность группировок нанесла ущерб государству более чем 21 млн грн", - говорится в сообщении.

Сейчас в рамках уголовных производств, начатых по ст.241 (загрязнение атмосферного воздуха) и ст.246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконным схемам с государственными лесными ресурсами.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, что под Харьковом поймали банду вооруженных "черных лесорубов".

Также мы писали о том, что под Харьковом в прямом эфире напали на журналистов 112, которые снимали сюжет о массовой вырубке леса.