Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отреагировала на вынесение российским судом приговора шестерым крымчанам, которых обвинили в участии в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир" (ялтинская группа) и приговорили к длительным срокам заключения в колонии строгого режима.

Украинский омбудсмен намерена способствовать стороне защиты в процессе обжалования незаконного приговора. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"... со своей стороны, буду способствовать стороне защиты в процессе обжалования незаконного приговора по сфабрикованному делу, чтобы восстановить нарушенные права граждан Украины", - написала в соцсети Денисова.

По ее словам, все осужденные граждане Украины после освобождения в течение года не смогут свободно перемещаться и обязаны будут появляться в полицию, что является прямым нарушением права на свободное передвижение и выбора места жительства.

"Права крымских татар были нарушены с момента их незаконного задержания силовиками РФ по подозрению в их якобы бы участии в религиозных организациях "Хизб ут - Тахрир", которая запрещена законодательством РФ", - отметила Денисова.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Денисова заверила, что новый обмен пленными с Россией сейчас на стадии согласования.

Также мы сообщали, что суд обязал ГБР открыть дело против Денисовой из-за возможных злоупотреблений властью.