Денисова заявила, что обжалует приговор шестерым крымчана по делу Хизб ут-Тахрир
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отреагировала на вынесение российским судом приговора шестерым крымчанам, которых обвинили в участии в запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир" (ялтинская группа) и приговорили к длительным срокам заключения в колонии строгого режима.
Украинский омбудсмен намерена способствовать стороне защиты в процессе обжалования незаконного приговора. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
"... со своей стороны, буду способствовать стороне защиты в процессе обжалования незаконного приговора по сфабрикованному делу, чтобы восстановить нарушенные права граждан Украины", - написала в соцсети Денисова.
По ее словам, все осужденные граждане Украины после освобождения в течение года не смогут свободно перемещаться и обязаны будут появляться в полицию, что является прямым нарушением права на свободное передвижение и выбора места жительства.
"Права крымских татар были нарушены с момента их незаконного задержания силовиками РФ по подозрению в их якобы бы участии в религиозных организациях "Хизб ут - Тахрир", которая запрещена законодательством РФ", - отметила Денисова.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" писала о том, что Денисова заверила, что новый обмен пленными с Россией сейчас на стадии согласования.
Также мы сообщали, что суд обязал ГБР открыть дело против Денисовой из-за возможных злоупотреблений властью.