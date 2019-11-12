ООО "Оператор ГТС Украины" подал пакет документов в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на получение лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

"ООО "Оператор ГТС Украины" подал пакет документов в НКРЭКУ на получение лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке природного газа. Компания рассчитывает получить ее до конца текущего года, ведь с 1 января Оператор ГТС будет отделен от группы Нафтогаз и передан в управление государственной компании ПАО "Магистральные газопроводы Украины", подчиненной Министерству финансов Украины", - говорится в сообщении.

Указано, что предпосылкой для получения лицензии должно стать успешное прохождение компанией сертификации как оператора газотранспортной системы национальных регуляторов с последующим подтверждением со стороны Секретариата Энергетического сообщества.

"Сейчас Общество ожидает предварительного заключения по сертификации от НКРЭКУ, а до конца текущего года - финального вывода украинского и европейского регуляторов", - добавили в пресс-службе.

Отметим, в сентябре Кабинет министров Украины принял решение подчинить компанию "Магистральные газопроводы" Министерству финансов. Процедура анбандлинга должна быть завершена тем, что компания "Магистральные газопроводы Украины" выкупит компанию "Оператор ГТС", на баланс которой передадут украинскую ГТС.

Напомним, что в Кабмине заявили, что готовы к остановке транзита российского газа с 1 января 2020 года.

Также мы писали о том, что Рада приняла во втором чтении законопроект о разделении ГТС и Нафтогаза.