На среду, 13 ноября, в Украине объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемого сильного ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сообщается, что 13 ноября в западном регионе ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Фото: meteo.gov.ua

При этом ночью и утром на Левобережье страны будет туман, с видимостью 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Как сообщала "Страна", в селе Здвижевка Киевской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли три человека, один получил травмы.

Напомним, что в полиции назвали главную причину ДТП на дорогах в Украине в 2019 году.