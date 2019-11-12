В Украине объявили штормовое предупреждение на завтра
На среду, 13 ноября, в Украине объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемого сильного ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сообщается, что 13 ноября в западном регионе ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Специалисты призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Фото: meteo.gov.ua
При этом ночью и утром на Левобережье страны будет туман, с видимостью 200-500 м (І уровень опасности, желтый).
Как сообщала "Страна", в селе Здвижевка Киевской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли три человека, один получил травмы.
Напомним, что в полиции назвали главную причину ДТП на дорогах в Украине в 2019 году.
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