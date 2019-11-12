Центр Венеции ушел под воду из-за затяжных дождей. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Уточняется, что в результате стихии подтоплены многие магазины и кафе, вода покрыла и знаменитую площадь Сан-Марко. В целях предосторожности во вторник, 12 ноября, не работают детские сады. Во многих гостиницах постояльцам предлагаются сапоги выше колена.

По данным метеорологов, вечером во вторник ожидается новый удар стихии, который, по прогнозам, в более всего затронет северо-восток Италии, а также Сицилию.

Наводнения в Венеции - нередкое явление, называемое "высокой водой". Они происходят из-за дождей, а также из-за штормовых приливов.

Ранее "Страна" писала о том, что Венеция ушла под воду. Появилось видео невероятного потопа в итальянском городе.

Также мы сообщали, что Львов превратился в Венецию после мощного ливня.