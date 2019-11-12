Новый закон "О жилищно-коммунальных услугах", вступивший в силу в мае, разрешает оплачивать их частично, если они предоставлены некачественно. Об этом сообщает сайт UBR.

Согласно закону, температура в отапливаемой квартире не должна быть ниже +18 градусов. Чем она ниже этого минимума, тем меньше должна быть платежка. Необходимую к уплате сумму можно рассчитать по такой формуле:

температура +18 градусов и выше – 100% оплата;

+17 градусов – 95% от полного тарифа;

+16 градусов – 90% от полного тарифа;

+15 градусов – 85% от полного тарифа;

+14 градусов – 80% от полного тарифа;

+13 градусов – 75% от полного тарифа;

+12 градусов – 5% от полного тарифа.

Похожее правило касается и температуры горячей воды:

+75...+50 градусов – оплата по полному тарифу;

+49...+45 градусов – 90% полного тарифа;

+44...+40 градусов – 70% полного тарифа;

менее +40 градусов – по тарифу на холодную воду.

Для перерасчета платежа следует написать заявление поставщику услуги. После чего представитель поставщика должен прийти к заявителю и измерить температуру в квартире, составить акт и пересчитать цифры в квитанции.

Правда, на практике добиться скидки сложнее, чем может показаться. Ведь температура той же воды может меняться и в момент проверки быть выше, чем при измерении владельцем квартиры. Перерасчет возможен, если вода "некондиционной" температуры поставляется хотя бы неделю или месяц.

Тем не менее случаи перерасчета тарифов уже были.

"Помню, когда в Киеве Дарницкая ТЭЦ насчитала людям тепло по 59 грн. на 1 м.кв., но впоследствии потребители добились пересчета по средней цене в 32 грн. на 1 м.кв.", - обнадежил председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в общественном совете при КГГА Олег Попенко.

Еще один важный нюанс: в случае с отоплением механизм перерасчета действует только для помещений без счетчиков. Если стоит прибор учета, оплата начисляется не за градусы, а по фактическим гигокалориям, накрученным счетчиком (чем меньше температура, темь меньше Гкал и ниже оплата).

Ранее "Страна" писала, что энергохолдинг ДТЭК, принадлежащий Ринату Ахметову, предлагает с 1 января 2020 года поднять тариф на электроэнергию на 86,7%.

Также мы рассказывали, что в ноябре цена на газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на условиях ПСО, повысится на 14%.