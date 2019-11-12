Верховная Рада 310 голосами приняла в первом чтении законопроект №2172 об уменьшении давления на бизнес органами рыночного надзора и отмене дублирования контроля за отдельными видами продукции. Об этом свидетельствует обновленный статус документа на сайте парламента.

Кроме всего прочего, законопроект регулирует надзор за качеством непищевой продукции. Как сказала с трибуны ВРУ народный депутат от "Сгули народа" и одна из инициаторов законопроекта Роксолана Пидласа, в соответствии с документом госинспектор рыночного надзора должен проверять не бизнес, а небезопасную продукцию. Его задача – не давить на предпринимателя, а устранить опасность. Именно это и предлагает законопроект.

Также он запрещает проверять продукцию, которая не являются непосредственно предметом проверки. Однако при этом увеличивает штрафы за производство продукции с нарушением требований.

"В настоящее время штрафы настолько малы, что субъекту хозяйствования выгоднее уплатить штраф и дальше выпускать или продавать не соответствующую требованиям или даже опасную продукцию, чем принять меры", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Еще проект закона вводит штрафы за недопуск к проверке или невыполнение требований должностных лиц, которые осуществляют государственный рыночный надзор.

Как сообщала "Страна", сегодня Рада приняла за оcнову закон, из-за которого разгорелся полиграфный скандал.

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