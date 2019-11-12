Их Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) обратились в УАФ (экс-ФФУ) с просьбой отменить дисквалификацию полузащитника "горняков" Тайсона, наложенную из-за красной карточки в игре с "Динамо". Об этом FIFPro сообщила в Twitter.

"Мы просим УАФ отменить красную карточку Тайсона. Также мы просим расследовать факт поведения болельщиков и того, как контролировали ситуацию официальные лица. Мы находимся на контакте с Тайсоном и Дентиньо, чтобы предоставить им полную поддержку с нашей стороны", – говорится в сообщении в ответ на пост футбольного юриста Маркоса Мотто о том, что он стал свидетелем одной из самых отвратительных сцен в футболе.

Фото: twitter.com/FIFPro

FIFPro создана в 1965 году. В нее входят организации 42 стран, в том числе Всеукраинская ассоциация футболистов-профессионалов (АФП).

В центральной игре 14-го тура футбольного чемпионата Украины (УПЛ) "Шахтер" минимально переиграл "Динамо" 1:0, а сама встреча закончилась оглушительным скандалом. Бразильские легионеры донецкого "Шахтера" подверглись расистским оскорблениям с гостевой трибуны "Динамо", а Тайсон в ответ показал им средний палец, за что был удален красной карточкой.

Как сообщала "Страна", в Украинской ассоциации футбола напомнили о восьмилетнем сроке для расистов. Там пообещали очень тщательно изучить и расследовать этот чрезвычайно неприятный случай и вынести справедливый вердикт.

Напомним, как капитан "Шахтера" Тайсон объяснил причину своих слез и жест, направленный в ответ некоторым фанатам.