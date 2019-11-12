Кучма и Сайдик не смогли прилететь на заседание ТКГ в Минске из-за тумана
Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма и спецпредставитель председателя ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик не смогут прибыть 12 ноября в Минск на заседание ТКГ. Об этом сообщает Интерфакс-Запад со ссылкой на МИД Беларуси.
"Они не прибудут", – коротко подтвердили предварительную информацию агентству в министерстве. В МИД также проинформировали, что заседание ТКГ пройдет в формате видеоконференции с участием посла Сайдика дистанционно.
По предварительной информации, представители Украины и ОБСЕ не смогли прилететь в Минск из-за густого тумана и отмены авиарейса.
Напомним, что в Кремле дали первый комментарий по поводу встречи тет-а-тет Зеленского и Путина.
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