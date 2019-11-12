В Москве шестеро жителей Крыма приговорены к длительным срокам заключения по обвинению в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Уточняется, что южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 12 ноября приговорил к заключению в колонии шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир"

Согласно решению суда, Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усейн Куку - 12 лет, Вадим Сирук - 12 лет, Арсен Джеппаров - 7 лет и Рефат Алимов - 8 лет.

Фото: ru.krymr.com

Согласно вердикту суда, отбывать эти сроки осужденные будут в колонии строгого режима.

Поддержать осужденных крымчан на заседание приехали больше сотни человек, также в суде присутствовал представитель международной неправительственной организации Amnesty International и генконсул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский.​

Стоит отметить, что суд приговорил подсудимых к срокам меньшим, чем требовал российский прокурор. В частности, он запрашивал в общем 98,8 лет лишения свободы для шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир": Муслиму Алиеву - 20 лет лишения свободы, Инверу Бекирову - 20,6 лет, Эмир-Усеину Куку - 15 лет, Вадиму Сируку - 15 лет, Арсену Джеппарову - 13,6 лет, Рефату Алимову - 14,6 лет тюрьмы.

Напомним, обвиняемые по этому делу были задержаны в феврале-апреле 2016 года в Ялте.

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

Ранее "Страна" писала о том, что после обысков в Крыму российские спецслужбы задержали 12 крымских татар.

Также мы сообщали, что Евросоюз осудил обыски у крымских татар.