Согласно данным мониторинга, проведенного Ассоциацией поставщиков торговых сетей, в октябре 2019 года продукты в Украине выросли в цене на 0,6%. Об этом сообщил на Facebook глава Ассоциации Алексей Дорошенко.

В прошлом месяце подорожали все виды молочных продуктов. Лидером роста стало сливочное масло (плюс 2,3% к цене). На 1,4% выросла стоимость молока, на 1,1% - кисломолочных сыров и на 0,9% - сметаны.

Также за октябрь подорожали все виды хлеба: пшеничного - на 1,7%, ржаного - на 1,4%, а батона - на 1,3%.

В отделе бакалеи безоговорочным лидером гонки цен стала гречка, подорожавшая на 31,3%. Рис немного по сравнению с гречкой подскочил в стоимости - на 1,2%. Подсолнечное масло, макароны и манка подорожали на 0,4%, а мука - на 0,1%. Не изменилась стоимость ячневой крупы и пшенки, а сахар подешевел на 0,7%.

Яблоки подешевели на 7,8%, зато свекла подорожала на 4,2%, лук - на 3,4%, морковь - на 3,1%, картофель - на 1,1%, а капуста белокочанная на - 0,8%.

Лидером подорожания в сегменте мяса, колбасных изделий и куриных яиц стали последние: они выросли в цене на 4,2%. Мороженая рыба добавила полпроцента, говядина - 0,4%, куриная тушка - 0,3%, филе курицы - 0,1%. Не изменились цены на сало и вареную колбасу, а свинина подешевела на 0,3%.

Скриншот: Facebook

Ранее "Страна" приводила данные Госслужбы статистики, по которым в октябре потребительские цены выросли на 0,7%. А с начала года по август потребительские цены в Украине выросли на 2,7%.