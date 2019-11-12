Во Всемирном боксерском совете (WBC) обновили рейтинги во всех весовых категориях. Новый список лучших боксеров мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) возглавил экс-чемпион мира Виктор Постол (Украина). Об этом сообщает "klitschko-brothers.com".

В начале 2020 года Постол может выйти в ринг с обладателем титула Хосе Карлосом Рамиресом.

Как сообщала "Страна", Александр Усик рассказал, кого попросил о помощи в дебютном поединке в супертяжелом весе: "Я собрался, помолился, и сказал Боженьке: Помоги пожалуйста", - сказал наш боксер после победы.

Александр Усик почти год не выходил на ринг. Его дебют в супертяжах оказался удачным и порадовал поклонников бокса зрелищностью.

Напомним полное видео этого боксерского поединка.