Украинский боксер Постол возглавил рейтинг WBC
Во Всемирном боксерском совете (WBC) обновили рейтинги во всех весовых категориях. Новый список лучших боксеров мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) возглавил экс-чемпион мира Виктор Постол (Украина). Об этом сообщает "klitschko-brothers.com".
В начале 2020 года Постол может выйти в ринг с обладателем титула Хосе Карлосом Рамиресом.
Как сообщала "Страна", Александр Усик рассказал, кого попросил о помощи в дебютном поединке в супертяжелом весе: "Я собрался, помолился, и сказал Боженьке: Помоги пожалуйста", - сказал наш боксер после победы.
Александр Усик почти год не выходил на ринг. Его дебют в супертяжах оказался удачным и порадовал поклонников бокса зрелищностью.
Напомним полное видео этого боксерского поединка.
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