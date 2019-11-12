В Киеве появилась улица имени воевавшей на Донбассе в добробате, а позже расстрелянной киллером Амины Акуевой. На сегодняшнем заседании Киеврада переименовала в ее честь улицу в Шевченковском районе столицы. За это решение проголосовали 63 депутата при необходимых 62 голосах.

Получившее новое название улица до переименования она называлась Проектная 13119. Она расположена недалеко от станции Киев-Волынский, там находится промзона и гаражи.

Амина Окуева Фото: facebook.com

Напомним, Амина Окуева была убита 30 октября 2017 года около железнодорожного переезда в поселке Глеваха Васильковского района Киевской области недалеко от поворота к селу Малютянка.

Первым информацию о гибели Окуевой и ранении Осмаева сообщил близкий к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову Антон Геращенко. В полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 УК и сообщили, что расценивают убийство как заказное.

В полиции пробуют увязать убийство Амины Окуевой с "киллером Динго" и ее бывшей приятельницей.

У самого "Динго" есть своя версия, за что убили Окуеву.

О том кто такая Амина Окуева подробно можно прочитать здесь.