Власти Греции могут депортировать с Афона монахов, которые выступили против Варфоломея. Полиция Греции на Святой Горе Афон посетила русский скит, возглавляемый иеросхимонахом Рафаилом (Берестовым) Об этом сообщает сайт Союз православных журналистов.

Сообщается, что представители полиции, среди которых было трое в штатском, объяснили, что причиной посещения стало желание проверить законные основания для пребывания братии на территории Греции.

Однако сами обитатели скита считают, что поводом для проверки стала публикация материалов об экуменической деятельности патриарха Варфоломея перед его приездом на Святую Гору. Более того, братия считает, что проверка была инициирована лично главой Фанара.

Полиция выяснила, что у насельников, в том числе у иеросхимонаха Рафаила и иеросхимонаха Онуфрия отсутствуют какие-либо государственные документы, и только у одного брата (из восьми – Ред.) есть греческий паспорт. Вместе с тем, все они имеют бумажные монашеские удостоверения, выданные администрацией Горы Афон. Монахи сообщили, что сознательно отказались от идентификационных кодов и документов с чипами.

В итоге полиция предоставила братии несколько дней для того, чтобы привести документы в порядок. В противном случае насельников русского скита ждет депортация со Святой Горы.

По словам братии, полицейские дали несколько дней на предоставление документов, которые могут подтвердить, что монахи легально находятся в Греции. В противном случае их будут депортировать.

Напомним, что Варфоломей назначил главой "русского экзархата" митрополита, который помогал создавать ПЦУ.

Также мы писали о том, что Варфоломей обложил ПЦУ неподъемной данью после того, как Зеленский отказался от встречи с ним.