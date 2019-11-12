Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Синегубова главой Полтавской областной государственной администрации. Соответствующий указ №843/2019 от 11 ноября появился на сайте главы государства.

Другим указом - №842/2019 - Зеленский освободил предшественника Синегубова Олега Пруглу, который временно исполнял обязанности главы Полтавской ОГА.

Синегубов родился 10 августа 1983 года в Харькове, некоторое время работал следователем. С ноября 2015 года по настоящее время является деканом факультета №6 Харьковского национального университета внутренних дел.

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В открытом реестре помощников народных депутатов "Посіпаки" указано, что Синегубов был помощником на общественных началах у народного депутата VII созыва от "Партии регионов" Ирины Бережной.

В 2018 году харьковчанин проходил конкурс в Высший антикоррупционный суд, однако не набрал достаточного количества баллов на письменном тестировании.

Летом текущего года во время выборов в Верховную Раду юрист был доверенным лицом кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" по избирательному округу №180 Алексея Красова.

Согласно декларации за 2017 год, семье Синегубова принадлежат пять квартир в Харькове, автомобиль Skoda Superb 2007 года выпуска и Porsche Cayenne 2010 года выпуска. Он владеет фирмой "Насіння Слобожанщини" и юридической компанией "Синегубов, Соболев и партнеры".

Вчера Зеленский назначил губернатором Кировоградской области бывшего следователя Андрея Балоня.

Ранее "Страна" рассказывала о новом губернаторе Харьковской области Алексее Кучере.