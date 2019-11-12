Главным редактором британской газеты Financial Times (FT) впервые за время ее существования станет женщина.

Само издание сообщило во вторник, что его главный редактор Лайонел Барбер в январе 2020 года уйдет в отставку после 14 лет лет работы на этой должности. Всего Барбер проработал в FT на разных должностях 34 года. В своем письме он подчеркнул, что работа в Financial Times было для него "редкой привилегией и удовольствием".

О причинах решения уйти со своего поста Барбер не уточнил.

Новость о преемнике не заставила себя долго ждать. Стало известно, что должность главного редактора займет Рула Халаф. Она работает в издании уже 24 года, а с 2016 года является заместителем Барбера. Свое назначение она назвала "большой честью", пообещав приумножить плоды работы Барбера и поблагодарив его за наставничество и поддержку, говорится в сообщении.

Рула Халаф. Фото: facebook.com

Напомним, что в Кремле заявили, что не вмешиваются в редакционную политику каналов.

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