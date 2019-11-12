Главным редактором Financial Times впервые стала женщина
Главным редактором британской газеты Financial Times (FT) впервые за время ее существования станет женщина.
Само издание сообщило во вторник, что его главный редактор Лайонел Барбер в январе 2020 года уйдет в отставку после 14 лет лет работы на этой должности. Всего Барбер проработал в FT на разных должностях 34 года. В своем письме он подчеркнул, что работа в Financial Times было для него "редкой привилегией и удовольствием".
О причинах решения уйти со своего поста Барбер не уточнил.
Новость о преемнике не заставила себя долго ждать. Стало известно, что должность главного редактора займет Рула Халаф. Она работает в издании уже 24 года, а с 2016 года является заместителем Барбера. Свое назначение она назвала "большой честью", пообещав приумножить плоды работы Барбера и поблагодарив его за наставничество и поддержку, говорится в сообщении.
Рула Халаф. Фото: facebook.com
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