Государственное предприятие "Спецтехноэкспорт", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", подписало контракт на 65 млн долларов с Министерством внутренних дел Республики Перу о поставке многоцелевого транспортного самолета Ан-178. Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Контракт предусматривает производство и поставку одного самолета для нужд Национальной полиции Перу, а также обучение персонала, обслуживание и расширение гарантии.

На госпредприятии рассказали, что контракт открыл Украине рынок Латинской Америки для нового поколения грузовых самолетов "Антонов". И сейчас компания "Спецтехноэкспорт" уже ведет переговоры с потенциальными заказчиками самолетов из других стран этого региона.

Первый полет Ан-178 выполнил в мае 2015 года. Максимальная высота полета судна составляет 12,2 км, дальность полета - 5500 км, максимальная скорость - 825 км/ч. Самолет имеет уникальную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов. Он способен садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

"Спецтехноэкспорт" с Ан-178 победил в тендере для Нацполиции Перу, обойдя Leonardo с самолетом C27J (США) и Airbus с CASA C-295 (Испания).

До этого последним проданным самолетом "Антонова" был Ан-158, поставленный заказчику в 2015 году.

Ранее "Страна" рассказывала о прошлогоднем скандале с "Антоновым". Предприятию в 2016 году были перечислен аванс за поставку Ан-178 из Азербайджана, однако заказчики так и не дождались самолетов.

Между тем в октябре Владимир Зеленский заинтересовался покупкой бразильских самолетов Super Tucano, которые являются аналогом Ан-178.