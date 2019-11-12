Журналисты программы "Наші гроші с Денисом Бигусом" опубликовали расследование об имуществе нардепа Александра Дубинского, который попал в Раду по мажоритарке и входит в "Слугу народа".

Нардеп владеет большим количеством автомобилей и недвижимости, которые записаны на разных членов его семьи. Правда, приобрел он все это не будучи депутатом или госслужащим. А работая журналистом на телеканале Игоря Коломойского "1+1".

То есть его состояние не может стать объектом антикоррупционного расследования. Однако, остается вопрос - заплачены ли налоги с доходов, на которые приобретено все это имущество.

Сам депутат говорит, что богатый список его активов давно всем известен. А нынешняя публикация - "месть соросят" за критику нынешнего Кабмина и поддерживающих его грантовых активистов.

"Страна" разбиралась в истории с Дубинским.

Расследование Бигуса

Экс-журналист и нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский и его семья в течение последних лет стали владельцами 24 квартир, 17 автомобилей, двух домов и 70 соток земли на общую сумму около двух с половиной миллионов долларов.

Официальные доходы семьи при этом не могли позволить покупку такого количества имущества. Об этом говорится в сюжете Елены Козаченко для телепрограммы "Наши деньги" с Денисом Бигусом.

До избрания нардепом Александр Дубинский работал на телеканале "1+1" в телепрограмме расследований "Деньги", которая занималась разоблачениями коррупции, в том числе недекларированием имущества чиновниками. Сам Дубинский, попав в парламент, заявил, что до начала 2020 году декларацию не будет подавать.

Что, в общем-то формально и верно: как разъяснил НАПК, депутаты, которые избраны на досрочных выборах, должны подавать свои декларации лишь на следующий год. То есть, в начале 2020 года Дубинский и прочие нардепы должны будут обнародовать свои декларации за 2019 год.

Нардеп сейчас является владельцем 10 автомобилей, которые приобрел в течение последних пяти лет. Они, скорее всего, являются частью депутатского хобби - восстановление старых, но культовых моделей. Об этом сам Дубинский уже рассказывал в профиле на автофоруме.

При этом пользуется нардеп Toyota Land Cruiser 2013 выпуска, которая стоит почти 50 000 долларов и официально принадлежит его матери Алле Березовской. Пенсионерка обладает большим автопарком в котором в общей сложности 7 автомобилей. Среди них два Mercedes G55 2009 года выпуска и Е55 2003, Land Cruiser, о котором говорилось выше, и Maserati Coupe Cambiocorsa 2006 года выпуска.

Кроме этого у народного депутата, его жены Леси Цыбко и матери - целая коллекция недвижимости в Киеве и области. В частности, Дубинский является владельцем двух квартир в прилегающем к пятизвездочному отелю на берегу Днепра Fairmont Grand Hotel доме. Их он приобрел в 2014 году за 200 000 долларов. Такую стоимость сам нардеп объяснил проседанием рынка. Правда уже в 2016 году оценочная стоимость таких квартир достигала полумиллиона долларов.

Также у Дубинского шесть земельных участков в Хотове под Киевом, на двух из них уже возведены имения. Земля с домом у нардепа есть и в Соломенском районе Киева. Еще "слуга народа" имеет квартиру в элитном жилом комплексе "Французский квартал" на Печерске и квартиру на Теремках. По словам нардепа его официальная зарплата на телеканале "1+1" составляла около 70-80 тысяч гривен в месяц. Этого недостаточно для покупки такого количества недвижимости.

Владелицей еще 7 квартир в Киеве является жена нардепа Леся Цыбко. В октябре 2015 Цыбко купила три квартиры в элитном квартале на Печерске, потом докупила еще одну квартиру там же. Через год - приобрела еще одну - трехкомнатную. В общем, за три года жена Александра Дубинского вложила в недвижимость примерно треть миллиона долларов.

Оценить официальные заработки жены нардепа довольно сложно. Потому что она работала в общественной организации "Лига финансового развития", где женщина была директором по маркетингу, а сам Дубинский - учредителем. Организация ранее регулярно проводила различные круглые столы, касающиеся банковского сектора. Правда, последняя публичная активность "Лиги финансового развития" было весной 2014-го.

Всего 19 объектов недвижимости находятся в собственности матери Дубинского. Стоимость активов Аллы Березовской - примерно миллион долларов. Значительная часть недвижимости появилась у женщины непосредственно перед парламентскими выборами. По информации журналистов, к 2016 году официальный доход Березовской формировала пенсия.

Объяснять происхождение состояния мамы народный депутат отказался.

Реакция Дубинского

После выхода расследования Александр Дубинский прокомментировал эту историю в своем видеоблоге. "Истории о моем зажиточном образе жизни курсируют в интернете где-то с 15 года", - сказал он.

По словам Дубинского, с тех пор количество подписчиков изменилось, и сам он стал "более заметным", поэтому столько интереса к этой теме. А похожий сюжет про него и его имущество выходил в 2016 году, как заявил нардеп, по инициативе Гонтаревой и в отместку за его расследования.

В нынешнем сюжете Дубинский также однозначно видит руку Гонтаревой.

Также нардеп прокомментировал ситуацию "Стране" и заявил, что все его имущество абсолютно легально.

"До выборов мое состояние никого не интересовало, хотя я его не скрывал - все в открытых реестрах. И вот появился сюжет в тональности пролетарской ненависти, очевидно, заказной, который даже и расследованием не назовёшь: набор данных, которые публикуются с 2015 года каждый раз, когда я кому-то наступаю на хвост", - заявил нам Александр Дубинский.

Он считает, что сюжет программы Bihus.info - ответная реакция группы депутатов и политиков на атаку Дубинского на проект "ПроЗорро". "Они боятся за свои деньги, 800 млн гривен прибыли по году, которые воруются из бюджета. Ключевой генератор белой прибыли для активистов. Соросята его защищают", - уверен нардеп.

О недвижимости, записанной на мать, Дубинский сказал, что квартиры это ценный актив. "На кого хотим, на того и оформляем. У нас есть разные активы семьи. В 2013-2014 году расходились родители и произошло переоформление части имущества внутри семьи. Как мы все это оформляли - наше дело. Почему так много квартир? Потому что недвижимость - самое выгодное размещения средств на низком рынке", - сказал Дубинский.

На вопрос, откуда такие деньги, Дубинский ответил, что первый капитал заработал в конце 90-х- начале 2000-х, торгуя мобильными телефонами на киевском радиорынке.

"Я с 18 лет работал на радиорынке, и как бы кого-то это не раздражало, но первые большие деньги заработал не на телевидении. Я торговал электроникой. В то время коммерция приносила 100 долларов в день - колоссальные деньги в тот период. Бюджет не пилил, на потоках не сидел, в офшоры не выводил, гранты не п@здил, и жаба меня не давит", - заявил "Слуга народа".