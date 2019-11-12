Группа геологов нашла свидетельства того, что главная река Африки Нил в своем нынешнем состоянии существует уже больше 30 млн лет. Результаты соответствующего исследования опубликованы в научном журнале Nature Geoscience.

Ранее считалось, что река Нил течет по своему руслу около 6 млн лет. "Мы показали, что Нил фактически не менялся на протяжении последних 30 млн лет", - заявили исследователи.

Предположительно, такую стабильность очертаниям реки дала особая структура земной мантии под северо-восточной частью Африки. Именно она смогла поддержать дренажную систему реки и сохранить акваторию, а также очертания Нила.

Ранее "Страна" сообщала, что археологи в Египте нашли 30 гробниц с мумиями женщин, мужчин и детей.

Так же мы рассказывали, что в Египте нашли лодку, описанную еще Геродотом, в существовании которой ученые сомневались.