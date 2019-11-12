Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило восьми лицам о подозрении в завладении 1,2 млрд грн "VAB Банка", выделенных в качестве стабилизационного кредита. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как заявила пресс-служба НАБУ, речь идет о:

бывшем первом заместителе председателя НБУ;

экс-директоре Генерального департамента банковского надзора;

бывшем и.о. начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области;

экс-главе наблюдательного совета "VAB Банка";

экс-заместителе председателя правления "VAB Банка";

трех должностных лицах частных компаний, связанных с бенефициарными владельцами "VAB Банка".

Действия всех лиц квалифицированы по ч.5. ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

Следствие выяснило, что в октябре 2014 года "VAB Банк", отнесенный к категории проблемных, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя банк не подал все необходимые для этого документы (например, программу финансового оздоровления банка), правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, удовлетворило его ходатайство.

При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог НБУ, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн, между тем "VAB Банк" заявил цену 1,8 млрд грн. Зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствии необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита. Причем это в дополнение к ранее уже полученным от Нацбанка и невозвратным 3 млрд грн кредитов. 40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал "VAB Банк" неплатежеспособным.

Стабилизационный кредит "VAB Банк" не вернул.

Расследование детективы НАБУ ведут с октября 2016 года. В феврале 2019 тогда еще генеральный прокурор Юрий Луценко определил подследственность в этом уголовном производстве Национальной полиции. Ее следователи 9 августа закрыли производство в связи с отсутствием состава преступления .

Однако в сентябре 2019 постановление о закрытии отменил генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Он признал подследственность по делу за детективами НАБУ.

Ранее "Страна" подробно освещала падение "VAB Банка".

Мы также писали, что сегодня глава НБУ Яков Смолий срочно прервал загранкомандировку из-за расследования дела о хищении стабкредита для "VAB Банка".