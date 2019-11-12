Умершего 4 ноября легендарного судью киевского Апелляционного суда в отставке Юрия Василенко, который в 2002 году возбудил два уголовных дела против тогдашнего президента Леонида Кучмы, похоронят в среду, 13 ноября на Лесном кладбище. Об этом в соцсети написала его вдова, известный адвокат Татьяна Монтян.

"Похороны -13 ноября. С 10.00 - прощание на Байковой, 16. Затем - Лесное кладбище, 126 участок. С 14.00 - поминальный обед на Братиславской, 52 (ресторан Choice)", - написала вдова.

Известно, что 4 года назад Василенко перенес инсульт, после этого болел.

Юрий Василенко

Фото: facebook.com

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