Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о ликвидации схем при оценке недвижимости под №2047-д, из-за которого депутаты фракции "Слуги народа" ходили на полиграф. Об этом сообщает корреспондент "Страны" в парламенте.

За законопроект проголосовали 378 народных избранников. Также депутаты 314 голосами сократили срок до одной недели на подготовку проекта ко второму чтению.

Напомним суть скандала с полиграфом. 12 депутатов "Слуги народа" провалили одобрение законопроекта в профильном Комитете по финансам, налоговой и таможенной политике.

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Этот проект считается антикоррупционным и проталкивался руководством партии. Он выводит из схемы оценки жилья посредников - частные онлайн-площадки, которые берут с оценщиков 1800 гривен за каждое обращение в реестр. А в итоге эти суммы ложатся на покупателей квартир.

Не голосовавших за проект закона Ирину Аллахвердиеву, Ольгу Василевскую, Дарью Володину, Юлию Диденко, Александра Дубинского, Викторию Кинзбурскую, Алексея Ковалева, Анну Колесник, Алексея Леонова, Анастасию Ляшенко, Евгения Петруняка и Андрея Холодова обвинили в получении взяток за эти действия и предложили им пройти проверку на полиграфе.

"Страна" рассказывала, как проходит "полиграф-шоу".