Жители многоквартирных домов в Украине не имеют тотального права на все нежилые помещения в своих строениях, даже после приватизации квартир.

К такому выводу пришла Большая палата Верховного суда, рассматривая дело №598/175/15-ц. Она выдала резонансную правовую позицию, которая противоречит заключению Конституционного суда 2011 года (по делу № 14-рп/2011), по которому жильцы имеют право на вспомогательные помещения, которые обеспечивают "эксплуатацию дома и бытовое обслуживание его жителей".

БП-ВС выдала новое заключение на этот счет: "Вместе с тем нежилое помещение — это помещение, которое принадлежит к жилому комплексу, но не относится к жилому фонду и является самостоятельным объектом гражданско-правовых отношений". То есть появилось двоякое трактование.

"Верховный суд не говорит, что жители многоэтажек не имеют права на нежилые помещения своих домов. Однако настаивает на том, чтобы в каждом отдельном случае проводилось разбирательство по части использования нежилых помещений. И если они не являются неотъемлемой частью коммунального хозяйства, и являются отдельными структурами, то жильцы не могут предъявлять на них права. Особенно, если они строились в расчете на конкретный бизнес, и это можно доказать проектной документацией", — объяснил "Стране" старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

В судебном постановлении даже перечислили, что это может быть.

"Из приведенных норм усматривается, что в жилых домах могут быть как вспомогательные, так и нежилые помещения, которые имеют отдельное, независимое назначение (магазины, кафе, парикмахерские, художественные мастерские и т.д.). В многоквартирных жилых домах располагаются и нежилые помещения, предназначенные для торговых, бытовых и иных нужд непромышленного характера и является самостоятельным объектом гражданско-правовых отношений, в жилищный фонд не входят (часть третья статьи 4 Жилищного кодекса Украинской ССР) и в результате приватизации квартир такого дома их жителями право собственности в последних на эти помещения не возникает", — говорится в заключении БП-ВС.

Чтобы определить права владения, Верховный суд предложил изучать несколько составляющих:

расположение помещений;

общую характеристику совокупности их свойств;

порядок использования.

"В каждом отдельном случае будет свое разбирательство, а может даже и экспертиза. Думаю, возникнет путаница и не один конфликт. С одной стороны, люди смогут затевать судебные разбирательства и шантажировать мелкий бизнес. С другой — жильцы могут утратить свои права на спорные объекты, которыми должны пользоваться совместно", — считает Кравец.

Юристы ждут заметного увеличения количества споров и тяжб.

"В Украине активно оформляются объединения совладельцев многоквартирных домов и заключаются договоры с управляющими компаниями. Потому тщательно вникают в вопрос управления недвижимостью: где заканчиваются права собственников и где начинается общее пользование. Потому количество судебных споров по этой части, скорее всего продолжит расти. Из-за непростого периода, и правовой неурегулированности ряда правовых нюансов", — спрогнозировал "Стране" адвокат, управляющий партнер юридической фирмы Можаев и партнеры Михаил Можаев.

Ранее Кабмин утвердили перечень объектов большой приватизации. Список.

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