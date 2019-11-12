Во вторник, 12 ноября, Сергей Рудык принес присягу народного депутата Украины. Напомним, что в понедельник, 11 августа ЦИК зарегистрировала самовыдвиженца Сергея Рудыка избранным народным депутатом от одномандатного избирательного участка (ОИК) № 198. В тот же день Верховный суд Украины признал противоправным и отменил этот протокол ЦИК о результатах выборов.

Постановлением Большой палаты Верховного суда от 17 августа решение Верховного суда от 12 августа в части признания противоправными действий ЦИК относительно установления результатов выборов в округе № 198 было отменено с принятием нового решения, которым в удовлетворении данного искового требования отказано.

Однако ЦИК пришла к выводу, что постановления Шестого апелляционного административного суда от 7 августа и от 10 августа 2019 года не могут повлиять на установление результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины в округе № 198.

26 сентября суд снова отменил победу самовыдвиженца Сергея Рудыка в округе № 198 Черкасской области по иску кандидата от "Слуги народа" Натальи Дьяченко.

Во исполнение судебных решений новый состав Центральной избирательной комиссии пересчитал голоса избирателей на парламентских выборах на 21 участке 198-го округа. По результатам Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Рудыка народным депутатом.

Как сообщала "Страна", ЦИК Украины будет транслировать свои заседания в прямом эфире .