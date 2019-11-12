В Киеве мужчина, находясь в зале игровых автоматов, пытался совершить самосожжение. Инцидент произошел в ночь на вторник, 12 ноября, на улице Попудренко, 9а. Об этом сообщает "Информатор".

Уточняется, что молодой мужчина зашел в зал игровых автоматов "Лото Золото" и со словами "Сейчас вы сгорите вместе со мной" облил себя жидкостью для розжига костра и поджег. Безумца сразу же потушили и вызвали экстренные службы. Как выяснилось, пострадавший получил несерьезные ожоги, но помощь медиков понадобилась.

Мужчина пребывал в неадекватном состоянии и отказывался объяснять, что произошло. В момент поджога в заведении был только администратор и один посетитель. Никто не пострадал. Детали случившегося выясняют.

Фото: kiev.informator.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве радикалы разгромили салон игровых автоматов на Шелковичной возле здания МВД.

Также мы сообщали, что в Киеве пьяный нацгвардеец "заминировал" зал игровых автоматов, пытался разбить свой телефон и съесть сим-карту.