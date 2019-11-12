Парламент Молдовы по инициативе партии социалистов 63 голосами выразил вотум недоверия правительству Майи Санду, после чего оно ушло в отставку. Об этом сообщает Newsmaker.

Перед началом голосования Санду выступила с трибуны парламента и отчиталась о достижениях ее правительства. Она также обвинила социалистов в том, что они боятся сильного правительства, которое за два месяца выполнило взятые на себя обязательства и разблокировало внешнее финансирование.

После серии вопросов и ответов депутаты перешли к голосованию. Партия "Шор", заявлявшая, что не будет участвовать в "политических играх", не голосовала. За отставку отдали голоса Партия социалистов Молдовы президента Игоря Додона и Демократическая партия.

Пока депутаты решали судьбу правительства, у здания парламента собрались около 300 сторонников Санду. Они называли ее "единственной надеждой народа" и обвиняли социалистов в том, что те мешают работать премьеру.

Отставке правительства предшествовала регистрация 8 ноября социалистами инициативы об объявлении вотума недоверия команде Санду. Причиной этого стало внесение правительством поправок в закон "О прокуратуре", которые предусматривают выдвижение премьер-министром кандидатов на должность генпрокурора.

Летом "Страна" писала, что депутаты парламента Молдовы проголосовали за декларацию, в которой страна признается "захваченным государством".

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