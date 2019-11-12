Народный депутат от "Оппозиционной платформы" Илья Кива пришел на заседание Верховной Рады в маске Джокера - известного киноперсонажа из саги про Бэтмена.

Джокером также называет себя пранкер, которые в последние публиковал свои переписки с нардепами от "Слуги народа".

Киву в маске сфотографировала "Страна".

Фото: Cтрана

Потом Кива снял маску и положил ее на трибуну Верховной Рады, когда там выступал новоиспеченный нардеп Сергей Рудык, который только сегодня принял депутатский мандат.







Фото: Cтрана

Ранее "Страна" сообщала, что Илья Кива прошелся по скандалам с участием Зе-команды.

Так же мы рассказывали, что появилось видео, где нардеп Илья Кива грозит отрезать голову человеку. Сам Кива назвал это провокацией Стерненко.