Сегодня, 15 ноября, в мире отмечают день ресайклинга или вторичной переработки сырья. Именины празднуют Константины.

Церковные и народные праздники

Православные почитают память мучеников Пигасия и Акиндина. В народе день назывался Житницы. Предки говорили, что световой день заметно убывал, а почва промерзала. Если день был дождливым, то вскоре выпадал снег, а если туманным - прогнозировали теплую зиму.

Международные праздники

В мире отмечают День вторпереработки сырья. Его цель - обратить внимание человека на одну из причин глобального потепления - "парниковый эффект", который создают в том числе и горы бытового и промышленного мусора, техники, полиэтиленовых пакетов и других отходов. Проблему можно решить путем переработки и использования вторсырья, которая сможет побороть загрязнение окружающей среды и снизить стоимость готовой продукции.

События и даты

В 1458 году произошло разделение Киевской митрополии Константинопольского патриархата на Киевскую и Московскую епархии.

В 1492 году исследователь и первооткрыватель Христофор Колумб в своем дневнике впервые описал табак. Он впервые в жизни закурил на Кубе трубку мира, не подозревая, что его открытие приведет европейцев к губительной привычке.

В 1899 году журналист газеты Morning Post Уинстон Черчилль попал в плен к бурам во время написания военного репортажа.

В 1956 году в Нью-Йорке показали премьеру черно-белого фильма "Люби меня нежно" с участием Элвиса Пресли. Критики назвали ленту "рок-н-ролльным вестерном".

В 1996 году король поп-музыки Майкл Джексон во второй раз женился. Его супругой стала Дебби Роу, которая родила ему двоих детей - сына Принса Майкла Джексона I и дочь Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон.

Именины

Сегодня День ангела - у Альберта, Константина и Марка.