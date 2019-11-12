НАБУ объявило о подозрении экс-гендиректору государственного предприятия "Укроборонпром". Бывшего чиновника подозревают в том, что он не задекларировал все свое имущество, сообщается на сайте НАБУ.

Бывший руководитель не внес в декларацию за 2016 год сведения о двух квартирах, стоимостью более 3 млн грн, а также не задекларировал автомобиль Range Rover, стоимостью 10 млн грн. Машина и квартиры принадлежат его сожительнице.

Мужчину подозревают во внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский задекларировал почти миллион от сдачи имущества иностранцам.

Также мы сообщали, что дело против экс-министра Насалика, который взял в долг $1,2 млн и не отразил в декларации, ушло в суд.