Президент России Владимир Путин не отказывается от встречи с главой Украины Владимиром Зеленским тет-а-тет в Казахстане, но пока что сосредоточен на подготовке Нормандского формата. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Безусловно, Путин сам говорил, что он никогда не отказывается от подобных встреч и от этой встречи тоже, но считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы, она должна быть хорошо подготовлена. В этой связи в настоящее время мы все концентрируемся на подготовке к процессам "нормандского формата". Для этого, конечно, должны быть выполнены все обязательства, которые стороны взяли на себя в Минске", - сказал Песков.

Как сообщала "Страна", первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил президентам Украины и России Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину встретиться в Казахстане.

Ранее внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева приговорили к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне.

Напомним, что по словам Давида Арахамии, встреча с Путиным нужна Зеленскому, чтобы выйти из Минских соглашений.