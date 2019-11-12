Собрание судей ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС решило выделить 65,5 млн грн на покупку служебных квартир для судей Высшего антикоррупционного суда. Как пишет "Судебно-юридическая газета", решение было принято еще 8 октября.

По информации суда, в служебном жилье сейчас нуждаются 35 из 38 судей ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС.

45 379 000 грн пойдет на покупку служебных квартир для судей первой инстанции Антикоррупционного суда, а еще 20 077,600 грн - на жилье для судей АП ВАКС.

Максимально возможная стоимость, по которой предполагается приобрести квартиры, составляет 2,5 млн грн за квартиру.

В ВАКС уведомили, что средства на закупку жилплощади были выделены из бюджета раньше по статье "Капитальное строительство (приобретение) жилья".

Согласно утвержденному собранием судей в августе "Положению о порядке предоставления служебного жилья и пользования им судьями и работниками аппарата Высшего антикоррупционного суда", для получения квартиры судья должен обратиться с заявлением на имя председателя суда.

Проживать в служебных квартирах могут не только судьи, но и члены их семей. При этом служебные квартиры предоставляются в пользование в Киеве и пригородах.

Если судья обзаводится собственной жилплощадью, в течение 10 дней он обязан предупредить об этом жилищно-бытовую комиссию суда.

После прекращения работы в ВАКС судья должен выселиться из служебной квартиры. Не могут быть выселены только лица, проработавшие в суде больше десяти лет.

Служебное жилье судей по закону подлежит круглосуточной охране (при наличии соответствующего заявления судьи).

Как писала "Страна", стало известно о том, что депутат Александр Дубинский и его родня владеют 24 квартирами и 17 автомобилями.

Также мы сообщали, что олигарх Виктор Пинчук купил двухкомнатные квартиры в Одессе освобожденным 24 морякам, которые находились в российском плену.