Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил, что встреча в нормандском формате необходима, чтобы уйти от "кабальных минских договоренностей". Заявление прозвучало во время интервью LIGA.net.

Тему Минских соглашений политик поднял в ответ на вопрос журналиста о том. зачем Украине сейчас нужна встреча с Владимиром Путиным в нормандском формате.

"Чтобы уйти от минских договоренностей, потому что они изначально были кабальными условиями, которые нас вынудили подписать во время Иловайска и Дебальцево. Для того, чтобы из них выйти, нужно перейти в другой формат", - сказал Арахамия.

Нардеп обрисовал, каким он видит этот "другой формат": это должен быть "другой порядок переговоров с привлечением большего числа партнеров, с более сильной позицией Украины". В то же время он отметил, что у новой власти нет времени, чтобы "накапливать ресурс" для усиления переговорной позиции, поскольку электорат "просил двигаться в сторону мира".

Ранее "Страна" цитировала слова помощника президента РФ Юрия Ушакова о том, что проведение саммита в нормандском формате возможно до конца года. В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорит, что даты саммита еще нет.

Мы также писали о предложении Нурсултана Назарбаева организовать переговоры глав России и Украины в Казахстане и о предварительном согласии Зеленского.