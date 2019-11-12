Три парламентские фракции - "Батькивщина", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" - и депутатская группа "За будущее" выступили против продажи земель сельскохозяйственного назначения. Об этом стало известно во время сегодняшнего заседания Верховной Рады.

В частности, глава "Батькивщины Юлия Тимошенко вышла к парламентской трибуне с зеленым баннером с надписью "Нет распродаже земли", требуя снять с рассмотрения абсолютно все законопроекты о продаже земли, а мораторий продлить еще на год для определения стратегии государства.

"По оценкам ООН, количество плодородных земель в мире стремительно сокращается. Вместе с источниками питьевой воды. Каждый 7-й человек в мире находится в состоянии голода, включая детей. Земля становится в мире дорогим стратегическим ресурсом. Сильные, интеллектуальные, умные страны мира своей стратегией определили скупку в государственную собственность земель сельхозназначения как в своей стране, так и за ее пределами. Ни в коем случае нельзя сегодня Украине избавиться от этого стратегического ресурса", - заявила лидер "Батькивщины".

Один из лидеров ОПЗЖ Вадим Рабинович также вынес к трибуне баннер с надписью "Не дадим разворовать землю". Он резко раскритиковал продажу земли.

"Это вопрос выживания и существования нашего государства. А всем представителям МВФ, Сороса и другим, чьи загребущие руки тянутся к земле, я хочу сказать: "Хрен вам, а не земля Украины". Дидька лысого вы получите, а не землю. Если бы я имел талант, я бы щас спел песню "Вставай страна огромная", - заявил Рабинович.

В "Евросолидарности" заявили, что фракция не будет голосовать за земельные законы.

"Мы не будем голосовать за законы о дерибане земли. Мы за рынок земли, но когда украинский селянин будет защищен, минимальная цена будет высокой, украинский фермер будет защищен и будет иметь приоритет, а те, кто хотят скупить землю кусками площадью с Лихтенштейн или Андорру, не смогут это сделать. И никакие популистские референдумы власти не помогут", - заявил представитель "ЕС" Николай Княжицкий.

Сопредседатель группы "За будущее" Тарас Батенко также требовал продлить мораторий на продажу земли и требовал проведения референдума. В качестве аргументов он приводил данные опроса.

"Последний социологический опрос среди граждан Украины - против открытия рынка земли 68% граждан. Должен сегодня быть наложен мораторий на рынок земли. Мы должны идти на референдум и спрашивать у людей, что делать с землей", - заявил Батенко.

Ранее "Страна" писала о том, что в четырех областях Украины перекрыли трассы в знак протеста против земельной реформы.

Также мы сообщали, что в ЕБРР раскритиковали спешку украинской власти в земельном вопросе.