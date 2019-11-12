В 2014 году значительная часть рефинансирования банкам шла за откаты руководству НБУ и окружению президента Порошенко. Об этом сообщил источник "Страны" в банковских кругах, комментируя скандал с задержанием бывшего замглавы НБУ Александра Писарука.

Ему вручили подозрение в связи с выделением государственного кредита VAB-банку агро-бизнесмена Олега Бахматюка в 2014 году. Деньги его банк не вернул. В НАБУ подозревают, что чиновники были в доле.

"Стандартный откат по рефинансированию банков был 10%. А дальше все зависело от состояния банка и качества залога. Могла и половина быть, если залог полностью фиктивным. Откаты затем делились между руководителями НБУ и руководителями государства", - говорит источник в банковской сфере.

По его словам, когда Валерия Гонтарева возглавила НБУ, то сразу начала внедрять систему коллегиального принятия важных решений. Финансисты назвали ее системой круговой поруки. В ней участвовало все правление НБУ, а документы готовили в департаментах и управлениях по указке сверху.

Именно так в истории с предоставлением стабилизационного кредита VAB Банку мог оказаться Николай Каленский, который во время финансирования банка был начальником главного управления Национального банка по Киеву. Чтобы получить заем, руководство VAB Банка сначала договаривалось с первым лицом или ее право рукой (тогда - Александр Писарук), а документы начинало подавать с самого низа. То есть с киевского терруправления. Именно туда подавались все документы по залогам, и должны были тщательно изучаться. То есть если заложенное имущество реально не стоило указанных в бумагах денег - председателю VAB Банка нужно было договариваться с Каленским.

Дальше документация продвигалась вверх по лестнице и перед правлением ее должен был подписать руководитель генерального департамента банковского надзора в Нацбанке. Включалась ответственность Аллы Шульги.

После нее готовился проект постановления Нацбанка о предоставлении стабкредита банку, и за него голосовало правление НБУ. То есть ответственность на себя брали все его члены. Вчерашнее задержание некоторых из них может быть с связано с информацией НАБУ по коррупционной заинтересованности некоторых членов правления. Она может подтверждаться как угодно: от свидетельских показаний (может даже откровенных сливов) до результатов прослушки телефонов.

Рассказывают, что в свое время другой первый зампред НБУ - Анатолий Шаповалов (ответственный за предоставление нацбанковских кредитов) также погорел на телефонных разговорах. Открыто по телефону обсудил с руководителем одного из банков условия рефинансирования, а разговор записала СБУ. Злые языки уверяют, что именно с этим была связана его последующая отставка из Национального банка - быстро написал заявление об уходе после того, как ему дали прослушать запись, на которой он обсуждал свою личную комиссию.

Об откатах за предоставление рефинансирования НБУ уже тогда ходили настоящие легенды, а тут у правоохранителей было доказательство от первого лица - с процентами и суммами.

Аналогичную функцию в НБУ исполнял и Александр Писарук. Говорят, что он договаривался с банками о предоставлении стабкредитов и кредитов рефинансирования НБУ.

Детальнее об этой истории - читайте в материале "Страны" о том, почему сотрудники НАБУ начали облаву на команду Гонтаревой и как это связано с МВФ и землей.