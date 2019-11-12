Украинцы выбрали самых популярных иностранных лидеров. Опрос провела социологическая группа "Рейтинг".

Исследование показало - украинцы тяготеют к "сильной руке" и "крепким хозяйственникам". Причем им нравятся политики, которые долго находятся у власти. Как например Александр Лукашенко и Ангела Меркель.

Забавно, что Лукашенко стал одним из лидеров симпатий даже среди электората "Евросолидарности" и "Голоса".

С одной стороны - благодаря своей эпатажной манере поведения (что стал копировать и Зеленский). С другой - белорусский лидер сумел построить более стабильное и зажиточное государство, чем Украина.

При этом оставаясь другом и ближайшим союзником России, беспощадно подавляя у себя Майданы и не стремясь в НАТО.

Соцопрос таким образом показывает, что первостепенной для украинцев является не внешняя политика лидера, а его умение организовать жизнь в стране. Об этом говорят высокие рейтинги президента Беларуси даже на Западной Украине, где вряд ли могут одобрять, что Лукашенко строит союзное государство с РФ.

"Страна" проанализировала результаты исследования.

Лидеры рейтинга

Самым популярным иностранным лидером в Украине стал Александр Лукашенко. К нему позитивно относится 66% украинцев.

На втором месте - канцлер Германии Ангела Меркель. Она всего на шесть процентов отстает от лидера Беларуси. Третье место и 47% у польского президента Анджея Дуды.

В десятке лидеров на третьем месте от конца расположился Дональд Трамп с 30% позитивного отношения (в этом его опережает почему-то даже британский премьер Борис Джонсон, который совсем недавно пришел к власти).

Но меньше всего доверия (в сравнении с остальными) у российского президента. К Владимиру Путину хорошо относятся 15% украинцев, еще 12% - затруднились с ответом. А вот негативное отношение к хозяину Кремля проявили 71% опрошенных.

При этом уровень доверия к Путину держится на уровне предыдущего года. Но он выше, чем был в 2016 году, когда рейтинг ВВП в Украине находился на дне и составлял 10%.

Сейчас он вернулся практически к показателям 2014 года - тогда популярность российского президента в Украине составляла 16%. Сейчас она 15%.

На обвал рейтинга с 50% до 16% тогда повлияли аннексия Крыма и конфликт на Донбассе. А также отпадение двух регионов, в которых популярность ВВП была самой высокой.

И, судя по всему, сейчас она там еще выше. Об этом говорит опрос, проведенный недавно "Украинским институтом будущего" и газетой "Зеркало недели".

Что же до внезапного роста рейтинга в 2018 году, то он был скорее всего связан с негативом в адрес президента Петра Порошенко, который возвел ненависть к Путину в культ.

Правда, учитывая крайнюю непопулярность самого Порошенко, на этом фоне рейтинг ВВП начал даже расти - как бы в пику бывшему президенту.

Такими плакатами Порошенко завесил Украину перед выборами

Интересно, что второй по антирейтингу среди украинцев - Дональд Трамп. К нему негативно относятся 42% опрошенных. Замыкает эту тройку турецкий лидер Реджеп Эрдоган с 20% антирейтинга.

То есть все президенты, которых так или иначе связывают с хорошим отношением к России. Впрочем, эти настроения меняются в зависимости от региона.

Кого поддерживают разные части Украины

Начнем пожалуй с конца - Владимира Путина. Основные его симпатики живут на юго-востоке Украины. На юге их 25%, а на востоке - 38%. Примерно те же результаты и у Эрдогана.

Но самый главный результат - у Лукашенко. Белорусский президент сумел завоевать симпатии от востока до запада страны, лишь слегка уступив там Ангеле Меркель. Но бесспорно выиграв общеукраинский зачет.

Беларусь являет для Украины пример постсоветского государства, где при менее благоприятных стартовых позициях - куда более впечатляющие результаты, чем у нас. И это без нефти, газа и значительных запасов других ископаемых .

Минимальная пенсия в этой стране 113 долларов, а в Украине, с ее углем, сталью и выходом к морям - 63. Кроме того в Беларуси, как говорят бывавшие там украинцы - лучше дороги и меньше коррупции.

Что интересно, Лукашенко поддерживают в тех регионах, которые избирают политиков, действующих полностью вразрез белорусскому лидеру.

Так, президент РБ строит союзное государство с Россией, не стремится в НАТО и не гнобит русский язык, который имеет в Беларуси статус второго государственного. Кроме того, он, подавляя Майданы, бессменно правит в Минске десятки лет, переплюнув по длительности даже Путина. Что для прозападной аудитории - верный признак "диктатора".

При этом запад Украины, который против России и за НАТО, отдал Александру Григорьевичу 58% поддержки - не намного больше только у Ангелы Меркель.

С общим рейтингом 66% Лукашенко мог бы побороться с Владимиром Зеленским на выборах президента Украины - у Зе согласно последним замерам сейчас 68% популярности.

"Страна" уже рассказывала, что Зеленский начал еще летом, накануне парламентских выборов, копировать приемы белорусского коллеги - ездил по регионам и делал публичные разносы чиновникам.

Видимо, у Зеленского знали эту социологию и пытались войти в образ политика, которому украинцы доверяют.

Демография тоже за Лукашенко

Белорусский президент взял все первые места и по возрастному показателю - и только в категории 18 лет он разделил триумф с Ангелой Меркель, взяв с ней поровну - по 60%.

Что же до Путина, то и у него существенной разницы по возрастам нет: его поддержка среди молодежи, среднего возраста и пенсионеров колеблется от 13 до 16%.

Вообще это исследование показывает, что возрастной фактор не делает слишком больших различий между внешнеполитическими симпатиями.

Среди наиболее обеспеченных украинцев симпатии в первой тройке распределились между Ангелой Меркель, Алксандром Лукашенко и Анджеем Дудой. Четвертое место с результатом выше 50% занимает канадский премьер Джастин Трюдо.

Среди наиболее малообеспеченных лидируют те же - Лукашенко, Меркель и Дуда. Кстати, среди бедных и очень бедных у Путина 35% процентов популярности. То есть вдвое больше, чем в среднем по стране.

Лукашенко, Путин и партийные симпатии

Наиболее интересная часть опроса - это взаимосвязь между тем, как украинцы голосовали на парламентских выборах и отношением к мировым лидерам.

Пророссийского Лукашенко поддерживает 42% избирателей порошенковской "Солидарности" и 49% вакарчуковского "Голоса". Еще больше у него фанатов среди избирателей "Батькивщины" - 68%.

Но главными поклонниками Александра Григорьевича являются избиратели "Слуги народа" (71%) и "Оппозиционной платформы" (90%).

Что же до Путина, то крайне забавно, что его поклонников аж 12% в электорате "Батькивщины" и даже 3% среди голосовавших за Вакарчука. Еще 12% путинофилов - в "Слуге народа" и целых 54% - в "Оппозиционной платформе".

Любители ВВП оказались даже среди поклонников Порошенко - правда, их там всего 1%.

Вот тройки самых популярных мировых лидеров по каждой прошедшей в Раду политсиле. По ним видно, что избиратели Порошенко и Вакарчука, кроме указанных лидеров, хорошо относятся и к премьеру Канады Джастину Трюдо:

Слуга народа: Лукашенко, Меркель, Дуда

Оппозиционная платформа: Лукашенко, Меркель, Путин

Евросолидарность: Меркель, Дуда, Трюдо

Батькивщина: Лукашенко, Меркель, Дуда

Голос: Меркель, Трюдо, Джонсон

Еще одна выборка - это внешнеполитические симпатии сторонников и противников распада СССР.

Те, кто жалеют о крахе Советского Союза, ориентируются на Лукашенко (82%), Ангелу Меркель (55%), Анджея Дуду (40%). Путин с Эрдоганом делят по 30% симпатий.

Из тех, кто не жалеет, отдали свое предпочтение Меркель (64%), Лукашенко (57%) и Дуде (52%). У Путина в этой категории - закономерные 5%.