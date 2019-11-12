Сегодня на YouTube-канале вДудь вышло интервью американского ученого с русскими корнями Константина Батыгина.

Константин Батыгин - 33-летний астрофизик, уроженец Москвы. В 1994 году его родители (отец тоже занимается наукой) переехали сначала в Японию, а затем в США.

Батыгин вошел в список Forbes "30 ученых, изменивших мир, младше 30 лет". Вместе со своим коллегой Майклом Брауном он является автором гипотезы о том, что в солнечной системе существует новая планета, она находится за Нептуном.

Математические расчеты Батыгина и Брауна показывают: вероятность, что такой планеты не существует и они ошиблись, равная 0,2%. Тем не менее, сфотографировать ее пока не удалось, в связи с чем открытие не является завершенным.

Константин Батыгин. Фото из открытых источников

В интервью Юрию Дудю Батыгин подробно рассказал, как он проводит исследования и доходчиво описал свои математические формулы.

Также Константин Батыгин по просьбе Дудя высказал свое мнение об Илоне Маске. Так, ученый считает, что Маск - не аферист, и не гений, а предприниматель. Вместе с тем, Батыгин считает, что вкладывать гигантские средства в колонизацию Марса (это один из проектов Маска) - непозволительно дорого. Эти деньги, считает он, лучше тратить, чтобы сделать лучше Землю.

Еще Юрий Дудь спросил у Батыгина, насколько велика вероятность, что в нашу планету врежется гигантский астероид и земляне от этого умрут.

"За нашу жизнь это один шанс из десяти миллионов. Такие астоиды падают в Землю раз в 10 - 100 миллионов лет. Динозавры умерли 65 миллионов лет назад. Это примерно тот же шанс, что умереть, когда ты летишь на самолете", - ответил Батыгин.

Также он сказал, что даже если такой астероид будет надвигаться на Землю, можно будет задействовать термоядерное оружие или иным способом послать большую массу, чтобы гравитационно его подвинуть - тогда астероид пролетит мимо.

По мнению ученого, намного выше шансы у землян умереть поскользнувшись по пути на работу или же от рака.

Смотреть онлайн интервью Константина Батыгина Юрию Дудю можно ниже:

Об открытии новой планеты Константином Батыгиным и Майклом Брауном читайте здесь.

Также мы сообщали, что астрономы нашли планету-гигант, которую Юпитер и Сатурн могут втянуть в Солнечную систему.