Министр экономики Тимофей Милованов сообщил, что производство зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2019 году, по предварительным данным, на 4 млн тонн превысило показатели прошлого года. Статистику чиновник привел в своем Facebook.

Как написал Милованов, по предварительным расчетам и данным из областей, в 2019 году производство зерновых и зернобобовых культур в зачетном весе составит около 74 млн тонн. Министр привел показатели по видам культур.

Пшеница - 28,1 млн тонн (больше на 3,5 млн тонн, чем в 2018-м);

кукуруза на зерно - 35 млн тонн (меньше на 0,8 млн тонн);

ячмень - 8,9 млн тонн (больше на 1,6 млн тонн);

рожь - 333 тыс. тонн (меньше на 60 тыс. тонн);

овес - 444 тыс. тонн (больше на 26 тыс. тонн);

горох - 572 тыс. тонн (меньше на 203 тыс. тонн);

гречка - 85 тыс. тонн (меньше на 52 тыс. тонн);

просо - 165 тыс. тонн (больше на 84 тыс. тонн);

рис - 63 тыс. тонн (меньше на 6 тыс. тонн).

Скриншот: Facebook

Как видно, на общем фоне роста некоторые показатели упали. А вот ситуация с техническими культурами и овощами хуже: увеличилось только производство рапса, все остальные цифры снизились по сравнению с предыдущим годом или остались на прежнем уровне.

Сахарная свекла - 9,8 млн тонн (меньше на 4,2 млн тонн);

подсолнечник - 14,2 млн тонн (на уровне прошлого года);

соя - 3,6 млн тонн (меньше на 827 тыс. тонн);

рапс - 3,2 млн тонн (больше на 472 тыс. тонн);

картофель - 20,3 млн тонн (меньше на 2,2 млн тонн);

овощи - 8,9 млн тонн (меньше на 575 тыс. тонн).

Ранее "Страна" приводила данные, согласно которым с начала 2019 года Украина экспортировала рекордные 40 млн тонн зерна.

А в начале этого года мы подводили итоги по объемам торговли за предыдущий. По статистике, в 2018 году в Украине импорт превысил экспорт почти на $10 млрд.