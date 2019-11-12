Источники "Страны" в политических кругах дают два объяснения активизации дела по одному из крупнейших агроолигархов Украины - Олегу Бахматюку и его банку.

Об этом говорится в материале "Страны" "Откат для Нацбанка был 10%". Почему НАБУ начало облаву на команду Гонтаревой и как это связано с МВФ и землей.

"Во-первых, это жесткое требование международных финансовых организаций - возврат средств, которые увели из банков их владельцы. Речь в первую очередь идет о Коломойском и Приватбанке, но не только. Но Коломойского трогать пока боязно, поэтому следственные органы отрабатывают поставленную МВФ задачу на менее влиятельных фигурах - Жеваго и Бахматюке. При этом акции компании Жеваго Ferrexpo котируются на международных биржах, там есть иностранные акционеры, включая американских. И Жеваго сейчас проводит среди них лоббисткую работу, продвигая тему о том, что новая украинская власть и приближенные к ней олигархи хотят отобрать у него бизнес, возбуждая уголовные дела. У Бахматюка в этом плане ситуация сложнее. Трудно понять, кто за него теперь будет вписываться. Но находится сейчас Бахматюк не в Украине", - говорит источник.

Вторая, по его мнению, возможная причина - борьба за рынок земли, обострившаяся накануне его открытия. Украинские агроолигархи категорически против того, чтоб к купле-продаже земли допустить иностранцев.

В тоже время, Запад и международные финансовые организации настаивают на допуске зарубежного капитала к украинской земле. И, естественно, заинтересованы в ослаблении позиций крупнейших отечественных агробаронов.

Ранее "Страна" писала о том, что НАБУ задержало бывшего замглавы НБУ Александра Писарука и еще шестерых человек.

Это дело касается хищения средств, которые были в 2014 году направлены НБУ на спасение VAB-банка, принадлежавшего Бахматюку. Позднее банк обанкротился.

В то же время Гонтарева заявила, что НАБУ задержало не тех людей, а ее зам Писарук честнейший человек.