Экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила, что бизнесмен Игорь Коломойский угрожал ей в течение всего срока ее службы в НБУ, но делал это якобы в шутку. Об этом пишет Тhe Guardian.

"Это всегда были якобы шутки с его стороны. Он никогда не посылал мне сообщения: "Я убью тебя". Но он угрожал мне пять лет", - сказала Гонтарева.

По ее словам, угрозы начались через месяц после ее назначения на должность, когда ее вызвал на Банковую глава Администрации президента Порошенко и представил ее Коломойскому.

"Первое, что он сказал мне: "Валерия Алексеевна, у вас нет телохранителей. Знаете ли вы, что убийство кого угодно в этой стране стоит всего 10 000 долларов? Я сказала ему, что у меня есть охранники, что было ложью. И он сказал: "А, с охраной это будет стоить 100 000 долларов", - рассказала Гонтарева.

Ранее "Страна" писала о том, почему НАБУ начало облаву на команду Гонтаревой и как это связано с МВФ и землей.

Также мы сообщали, что НАБУ задержало бывшего первого зама Гонтаревой Писарука и еще шестерых чиновников НБУ.