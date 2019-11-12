Народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против российского телеведущего Владимира Соловьева. Об этом нардеп написал об этом в своем Facebook.

В качестве доказательства Гончаренко продемонстрировал скан ответа СБУ на его депутатское заявление о преступлениях ведущего. В документе говорится, что обращение политика принято к сведению, а действия Соловьева изучат в рамках двух уголовных производств по частям 1, 2 и 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса.

"Хорошие новости! Рано или поздно этот грязный "рупор Кремля" ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины, которые он едва не каждый день озвучивает в эфире российского ТВ и в интервью интернет-СМИ", - написал Гончаренко.

Скриншот и фото: Facebook/ alexeygoncharenko

Депутат также очень надеется, что Соловьева лишат вида на жительство в Италии.

"Мое мнение неизменно - хоть следствие будет в Украине, а Володя сюда точно не сунет свой нос, при этом наши службы смогут подать запрос в Италию. Тогда романтика с дачей на озере Комо могут лишить там вида на жительство и внести в санкционные списки. Мой совет "соловьиному помету" следить за словами, а лучше уже сейчас подыскивать дачу где-нибудь в Самаре!" - пригрозил суровый нардеп.

В октябре Гончаренко заявлял о создании в Раде межфракционного объединения "Кубань", одной из целей которого обозначено присоединении Краснодарского края России к Украине.

Ранее "Страна" рассказывала, как Гончаренко заснул на заседании Рады.