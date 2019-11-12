Полузащитник и капитан Шахтера Тайсон думал о возвращении на Родину, в Бразилию после эпизода с расистским поведением фанов на встрече с киевским Динамо.

"После произошедшего первое, что я подумал, было: "Думаю, пора мне собирать вещи и возвращаться в Бразилию". Но это сложно, ведь Шахтер отклонил предложение от Милана в 30 млн евро. Представьте, что будет, если я сейчас попрошу отпустить меня домой? Никаких шансов. 15 декабря я буду в Бразилии, но в отпуске", - рассказал полузащитник Шахтера в комментарии Rádio Atlântida.

Как сообщала "Страна", натурализованные бразильцы из Шахтера Марлос и Жуниор Мораес не сыграют в сборной Украины в двух ближайших играх против команд Эстонии и Сербии из-за повреждений.

Напомним главные факты о Евро-2020, куда прошла сборная Украины.