Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 2260, направленный на разделение должностей политиков и госслужащих. Об этом свидетельствует статус документа на сайте парламента.

За проект закона проголосовали 273 народных депутата.

По словам инициатора законопроекта, депутата от "Батькивщины" Алены Шкрум, документ вносит изменения в некоторые законы и касается отделения политических должностей от государственной службы.

Во время обсуждения проект критиковали за то, что он ослабляет социальную защиту госслужащих.

В пояснительной записке к документу сказано, что законопроект вносит изменения в законодательство относительно прохождения и особенностей государственной службы, регулирует правовой статус госслужащих, полномочия руководителей госслужбы, а также исключает институт согласования назначения руководителей структурных подразделений третьими лицами.

Кроме того, проект закона регулирует форму документов. Согласно ему, письменным признается документ, созданный в бумажной или электронной форме (в том числе в автоматическом режиме) с соблюдением требований законов "Об электронных документах и электронном документообороте" и "Об электронных доверительных услугах". При этом предлагается наделить бумажный и электронный документы одинаковой юридической силой.

Сегодня Верховная Рада назначила Виталия Шапрана членом Совета НБУ.

"Страна" показывает заседание парламента 12 ноября.