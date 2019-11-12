Власти Израиля экстрадировали в США россиянина Алексея Буркова, который проходит подозреваемым в деле о мошенничестве с кредитными картами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Ирони.

"Да, это правда, экстрадиция (Буркова - Ред.) происходит прямо сейчас", - сказал адвокат в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщил, что власти Израиля передали в понедельник россиянина представителям Минюста США для экстрадиции. 10 ноября Верховный суд Израиля отклонил апелляцию адвокатов Буркова на его экстрадицию.

Житель Санкт-Петербурга Алексей Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива в декабре 2015 года по запросу США. Ему были предъявлены обвинения в преступлениях в сфере кибербезопасности.

Помимо США, выдачи Буркова требовала Россия: его предлагали обменять на израильтянку Нааму Иссахар. Она в середине октября получила в РФ 7,5 лет тюрьмы в России за "контрабанду гашиша". В ее багаже в аэропорту Шереметьево во время транзитной пересадки из Дели в Тель-Авив были обнаружены 9,6 грамма гашиша.

Как сообщала "Страна", в Польше задержали заместителя командира УНА-УНСО, участника АТО Игоря Мазура с позывным "Тополя". Представитель офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Андрей Мамалыга сообщил, что Мазура задержали в пропускном пункте "Дорохуск" в 8 утра.

Напомним, что в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) могут направить запрос в Литву на экстрадицию в Украину экс-главу правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Петра Вовчука, который подозревается в причастности к хищению $60 млн государственных средств.