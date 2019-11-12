Основатели стартапа Air Co решили изготавливать водку исключительно из углекислого газа и воды. Завод по производству спиртного оснастили солнечными батареями. Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что во время производства водки применяется не традиционный метод брожения, а новая запатентованная технология по превращению в этиловый спирт углекислого газа. Потом из него делают водку. Сообщается, что на изготовление одной бутылки уходит около 0,2 кубометра углекислого газа.

Предприниматели - Грегори Константайн и Стеффорд Шиен - утверждают, что благодаря этому процессу их водку можно назвать одной из самых чистых в мире.

Оборудование завода вылавливает углерод, которые местные компании выбрасывают в атмосферу. Часть поступает также из других ликеро-водочных заводов, поскольку двуокись углерода - побочный продукт брожения, то есть традиционного метода производства большинства алкогольных напитков.

Пока такую водку продают только в розничных магазинах Нью-Йорка. Вскоре они планируют расширить географию и запустить заводы в других американских городах, чтобы максимально сократить выбросы.

"Очень сложно внедрять такого рода инновации. С этим надо, прежде всего, знакомить людей. Однако Шиен – настоящий новатор. Он смог создать уникальную жидкость, которая превращает углекислый газ из атмосферы в этиловый спирт", - отмечает Константайн. В будущем они планируют заняться изготовлением парфюмерии и других популярных продуктов из этанола.

Как сообщала "Страна", в городе Днепр сожитель убил сожительницу после распития алкоголя. Накануне смерти потерпевшая вместе со своим гражданским мужем распивали спиртные напитки.

Напомним, что за сутки в Киевской области произошло сразу несколько пьяных ДТП.