Председатель Национального банка Яков Смолий прервал служебную загранкомандировку и возвращается в Украину. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Возвращение связано с расследованием НАБУ обстоятельств выдачи в 2014 году стабилизационного кредита ПАО "VAB Банк". Хотя ни один из членов правления и директоров департаментов Национального банка не был задержан во время следствия.

В пресс-службе отметили, что правление НБУ возмущено вручением подозрения бывшему первому заместителю главы Нацбанка Александру Писаруку.

"Вместе с первой постреволюционной командой руководства центробанка он стоял у истоков реформы банковского сектора, благодаря которой мы сегодня имеем здоровые, прозрачные и надежные банки. Александр Писарук - профессиональный банкир с безупречной репутацией, которую оценили и в МВФ, где он работал последние три года, и в международном и отечественном банковском сообществе, где наш коллега работал 16 лет до назначения в НБУ и последний месяц", - заявили в пресс-службе НБУ.

Напомним, вчера НАБУ задержало бывшего первого зама Гонтаревой Писарука и еще шестерых чиновников НБУ по делу о разграблении рефинансирования в 1,2 миллиарда гривен, выделенного "VAB Банк".

А подозрение Писаруку вручили сегодня ночью, после чего отпустили спать домой.