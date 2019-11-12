Скандально известный экс-консул Украины в Гермнии Василий Марущинец выиграл Апелляционный суд по иску к МИД Украины за увольнение с должности.

Он потерял работу после того, как журналисты нашли антисемитские комментарии дипломата в Facebook

"Страна" вспоминает, что о нем известно.

"Боже, накажи ж@дов"

Скандал разгорелся, когда блогер Анатолий Шарий показал посты Марущинца, которые не видят другие пользователи.

Среди прочих записей Марущинца можно было увидеть такие антисемитские посты: "Ж@ды огласили войну Германии в 1934 году", "Боже, накажи ж@дов", "Бабий Яр. Не ж@дов в 1941 году, а украинцев 1918-1941 тут убито", "Ж@ды – говно".

После публикации его постов Марушинец был отстранен от служебных обязанностей. По итогу проверки комиссия подтвердила, что он размещал на своей странице в Facebook публикации антисемитского характера.

Действия Марушинца были признаны "несовместимыми с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы", и Марущинец был уволен с должности консула 31 мая 2018 года.

Как пытался восстановиться

В октябре 2018 года уволенный консул подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием восстановить его в должности и выплатить зарплату за вынужденный прогул.

Он счел свое увольнение незаконным и безосновательным и подал жалобу на действия государственного секретаря Министерства иностранных дел Андрея Заяца, подписавшего распоряжение об увольнении.

В мае этого года суд отказался восстановить Марущинца в должности.

Суд обратил внимание, что с 2010 года Марущинец размещал на своей странице Facebook материалы антисемитского и шовинистического характера. По его словам, этими публикациями он "высказывал свою гражданскую позицию относительно действий иностранных факторов, направленных на ослабление и уничтожение Украины как единого и неделимого государства - как в исторической ретроспективе, так и сегодня или в прошлом".

В своем Facebook Марущинец, согласно определению суда, прославлял фашизм и нацизм, вел открытую пропаганду расовой и национальной розни, подчеркивал территориальные претензии к соседним с Украиной европейским государствам (Польши, Венгрии, Румынии и т.д.), выступал за принадлежность украинцев к особой национальной группе "ориян" и заявлял об их превосходстве над другими нациями. Суд считает, что автором этих оскорбительных публикаций является именно Марущинец, так как он не доказал обратное и не обратился в полицию с заявлением о взломе своей страницы в Facebook.

Однако Апелляционная инстанция, несмотря на эти очевидные соображения, удовлетворила иск дипломата. И теперь он может вернуться на службу.

"Свастику считает украинским символом". Что известно про Марущинца

Марушинец – ветеран национального движения, родом из Закарпатья, из села Великие Раковцы под Иршавой, в 50 км от Румынии и Венгрии. Он окончил в Ужгородском университете романо-германскую филологию и 15 лет, с 1979 по 1994 годы, преподавал немецкий язык в сельской школе, а потом пошел в политику.

В конце 80-х Марущинец вступил в Народный Рух Украины, дважды пытался попасть в Верховную Раду, но стал лишь главой родного села в 1994 году. С 1996 года переехал в Киев, закончил Дипломатическую академию и с начала 2000-х работал в структурах МИДа. Работал в посольстве Казахстана.

В родном селе Марущинца жители рассказывают, что некоторые его считали немного странным. Он всегда носил вышиванку, галстук с трезубцем, отлично говорит по-немецки, свастику считает украинским символом, рассказал один из местных жителей. Также говорят, что Марушинец терпеть не мог СССР и коммунистов. В селе шутили, что у него имя-отчество, как у Чапаева, а он любит Гитлера. Он считал, что немцы поддерживали Украину в борьбе против СССР. А еще он все говорил, что столица Украины должна быть на Закарпатье, так как там географический центр Европы и бывшей империи Арианы.

У консула есть две странице в "Фейсбуке" – личная и публичная. Скандальные публикации в них закрыты для просмотра, посты видят только его друзья. Марушинец ранее жаловался, что администрация "Фейсбука" блокировала его страницу (обычно это делается после жалоб пользователей и за неподобающий контент).

Марушинец делал перепосты материалов, в которых оправдывается Холокост и события в Бабьем Яру и призывал отвоевать территории у Польши и Венгрии. Он также писал, что "быть фашистом почетно".

Среди его фотографий на странице в "Фейсбуке" можно, например, найти снимок, где на нем пехотная каска войск нацистской Германии, под фото подпись: "Штальгельм я надеваю, чтобы в дыню не получить, когда начальство злое".

Марушинец в каске нацистского пехотинца. Фото: facebook.com/oriana.maru

Свастику он тоже хвалил, фотографировал орнамент на здании Минюста в Киева и уважительно упоминал Гитлера по имени-отчеству: "Адольф Алоизович не имеет к тому никаких отношений. Свастика – священный знак для всех славян".