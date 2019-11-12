Верховная Рада назначила главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики секретариата Совета Национального банка Виталия Шапрана членом Совета НБУ. Соответствующее постановление № 2400, принятое парламентом 12 ноября, опубликовано на сайте законодательного органа.

Шапрана назначили на период до конца полномочий выбывшего члена, который завершается 7 июля 2021 года.

Постановление вступает в силу в день принятия.

6 ноября Шапрана выбрали в качестве кандидата на должность члена Совета НБУ. Финансовый аналитик набрал 17 голосов. На втором месте оказался экс-министр финансов Виктор Пинзенык с 10 голосами.

Наша справка

Виталий Шапран родом из Кривого Рога. Он окончил Киевский национальный экономический университет, имеет два финансово-экономических образования по специальности "финансы и банковское дело".

Карьеру Шапран начинал в отделе кредитов и ресурсов региональной сети АППБ "Аваль". С января 2007 года работал заместителем директора, главным финансовым аналитиком рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг". С 2013 года - советник директора агентства.

В начале 2015 года вошел в состав одной из рабочих групп экспертного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Шапран является членом Украинского общества финансовых аналитиков.

Совет НБУ включает в себя 9 человек, в том числе и главу НБУ. Орган разрабатывает политику Нацбанка на основе предложений правления. Фактически любой член совета может повлиять на монетарную политику в стране.

Согласно ст.10 закона об НБУ, членов Совета Нацбанка назначают парламент и президент. Причем Верховная Рада назначает четырех членов Совета.

Ранее "Страна" сообщала, что 7 ноября Совет НБУ не смог выбрать руководителя.

Также мы писали, что в октябре в НБУ полностью утвердили Наблюдательный совет ПриватБанка.